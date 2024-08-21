Торговая война: Китай проверит молочную продукцию из ЕС в ответ на пошлины для электрокаров

Китай начал антисубсидиционное расследование в отношении импорта молочной продукции из Европейского союза.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай начал расследование относительно субсидированности молочной продукции из Европейского союза. Это стало продолжением взаимных торговых спорах между двумя сторонами

Согласно заявлению министерства торговли Китая, расследование будет касаться нескольких молочных продуктов, включая сыры. Оно рассмотрит 20 программ субсидий ЕС, в частности некоторые в рамках Единой сельскохозяйственной политики, а также доступные для молочных секторов в Италии и Финляндии.

Реклама:

Ожидается, что расследование будет завершено в течение года и может быть продлено еще на шесть месяцев при особых обстоятельствах.

Китай импортирует молочные продукты из европейских стран, включая Нидерланды и Францию, но основным его поставщиком является Новая Зеландия. Однако закупки молочных продуктов из этой азиатской страны в последние годы упали из-за роста внутреннего производства и экономического спада.

Напомним:

Реклама:

Количество новых электромобилей, зарегистрированных в ЕС китайскими автопроизводителями в июле сократилось на 45% по сравнению с июнем.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Европейская комиссия снизила запланированный тариф на импорт автомобилей Tesla, произведенных в Китае, до 9%.