В России хотят защитить рынок авто от китайских экспортеров

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Глава "Ростеха" предлагает защитные меры в отношении импорта собранных автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Сергей Чемезов, глава огромной российской корпорации "Ростех", заявил, что он благодарен китайским автопроизводителям за то, что они заполнили пробел, образованный выходом западных брендов, но государство может рассмотреть защитные меры в отношении собранных автомобилей.

Сообщается, что "Ростех" является самым мощным российским игроком в сфере вооружений и автомобилестроения, который владеет долей в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз" и был контрольным акционером крупнейшего автопроизводителя "Автоваз", который ранее контролировался французской компанией "Рено".

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В сообщении добавляют, что на дорогах Москвы сейчас повсеместно можно увидеть новые китайские автомобили.

"После ухода западных брендов на рынке возник дефицит автомобилей, и его надо было как-то заполнять. Кстати, надо сказать спасибо китайцам", - сказал Чемезов.

Напомним:

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Главный российский производитель грузовиков - КамАЗ столкнулся с обвальным падением прибыли на фоне прихода на российский рынок конкурентов из Китая.

Российский "АвтоВАЗ" начал переговоры с китайским производителем "Haval" о поставках двигателей.

Цены на китайские автомобили в России вырастут уже в сентябре из-за проблем с переводами средств в Китай.