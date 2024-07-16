Російський "АвтоВАЗ" перейде на китайські двигуни - росЗМІ

Російський "АвтоВАЗ" почав переговори з китайським виробником "Haval" про постачання двигунів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що компанії "АвтоВАЗ" та "Haval" ведуть перемовини про турбомотор GW4B15A об'ємом 1,5 літра потужністю 143 кінських сил.

Під час пошуку партнера для співпраці вибір компанії припав на "Haval", оскільки компанія має виробництво повного циклу в російському місті Тула та не надто побоюється можливих санкцій.

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Першою моделлю, яка отримає китайський мотор, може стати кросовер на базі Lada Vesta. Очікується, що машини нової моделі надійдуть у продаж на початку 2026 року.

Компанія відповіла, що це "дивні чутки, які ми не коментуємо".

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