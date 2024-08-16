Росіянам різко піднімуть ціни на китайські авто через проблеми з платежами

Ціни на китайські автомобілі в Росії зростуть вже у вересні через проблеми з переказами коштів у Китай.

Про це повідомляє The Moskow Times.

Вже в вересні ціни на китайські авто в РФ зростуть на 10%.

Повідомляється, що платежі йдуть у Китай півтора - два місяці, а деякі повертаються назад, що різко збільшує собівартість доставляння.

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Також негативний вплив на дилерів справило підвищення ключової ставки Центробанку до 18%, оскільки воно спричинило збільшення ставок за комерційними кредитами до 26-30%.

Труднощі з оплатою постачань автомобілів з Китаю вже призвели до зростання цін на нові машини в межах 5%.

Нагадаємо:

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Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.