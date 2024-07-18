Російський КамАЗ не витримує конкуренції китайців: прибуток впав у 20 разів

Головний російський виробник вантажівок - КамАЗ зіткнувся з обвальним падінням прибутку на тлі приходу на російський ринок конкурентів з Китаю.

Про це повідомляє The Moskow Times.

Зазначається, що чистий прибуток компанії за російськими стандартами бухгалтерського обліку у першому півріччі впав в 20,3 рази, до 641,1 млн руб.

Також в повідомленні додають, що одночасно з цим виторг виробника знизилася на 14,9%, до 156,3 млрд руб.

Реклама:

В компанії стверджують, що низькі показники, порівняно з високою базою 2023 року, коли спостерігався ажіотажний попит. Також на фінансовому стані компанії позначився високий рівень ставки Центробанку.

У 2023 році ринок вантажівок (понад 3,5 тонни) РФ зріс на 71%, до 143,7 тис штук.

КамАЗ скоротив продажі в першому півріччі 2024 року на 30%. Можливості КамАЗа збільшити постачання техніки на ринок обмежує насамперед залежність від замовлень з боку держави.

Реклама:

Через необхідність постачати техніку на фронт в Україні частка компанії на ринку РФ скоротилася з 36% у 2022-му до 20% у 2023 році.

Повідомляється, що на цьому тлі російський ринок вантажних автомобілів стали завойовувати китайські компанії.

Комерційні замовники обирають "китайців", оскільки вони помітно дешевші за КамАЗ. Крім того, "китайці" є легшими в управлінні копіями звичних європейських автомобілів, на відміну від КамАЗа, до якого потрібен особливий підхід.

Читайте також: Від посміховиська до гіганта за 20 років: як BYD підкорює світовий ринок електромобілів

Нагадаємо:

Російський "АвтоВАЗ" почав переговори з китайським виробником "Haval" про постачання двигунів.

Прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або затримуються після того, як у червні США розширили критерії запровадження санкцій.