"Укрэнерго": избежать отключений не удастся, вечером экономьте свет

В НЭК "Укрэнерго" прогнозируют, что вынужденных отключений электроэнергии в ближайшие дни не избежать, и просят экономить свет вечером.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что основная причина, которая делает невозможным избежание отключений - это последствия массированных атак россиян на энергообъекты в марте - июне и увеличение потребления в жару.

"Потерянные 9 гигаватт мощности разрушенных или поврежденных тепловых и гидроэлектростанций пока удалось восстановить лишь частично, поэтому с увеличением потребления в жару растет и дефицит в энергосистеме", - констатировали в Укрэнерго.

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Реагируя на недоумение пользователей соцсетей, почему отключения применяют преимущественно в вечерние часы, если температурный пик приходится на день, в НЭК объяснили, что на самом деле время самой высокой температуры воздуха и наибольшего потребления не совпадают.

"Пики потребления электроэнергии фиксируются в вечерние часы. Это время, когда люди приходят в свои нагретые за день дома и одновременно включают большое количество электроприборов", - добавили в пресс-службе.

В НЭК "Укрэнерго" просят население и бизнес максимально рационально использовать мощные электроприборы. По возможности, не включать их одновременно в вечерние часы, что позволит сбалансировать энергосистему без дополнительных ограничений.

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Напомним:

Ранее стало известно, что энергетики впервые с 29 июля будут применять ограничения электроэнергии для потребителей.

Во вторник 20 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

"Укрэнерго" финализирует строительство первой очереди антидроновой защиты высоковольтного оборудования на 41 объекте компании.

Экономическая правда.