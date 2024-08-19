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Украинцев предупредили о кибератаках с тематикой военнопленных Курского направления

Понедельник, 19 августа 2024, 16:47 - Артур Крыжный

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала кибератаки с помощью электронных писем с тематикой военнопленных из Курской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что такие письма содержат фотографии с изображениями якобы военнопленных и ссылки для загрузки архива "spysok_kursk.zip". В архиве находится файл с расширением CHM и названием "список выбывающих. курск."

Открытие этого файла приведет к загрузке на компьютер компонентов шпионской программы SPECTR, а также FIRMACHAGENT, назначением которой является выгрузка похищенных данных на сервер.

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Отмечается, что за атаку ответственна группировка UAC-0020 (Vermin), связанная с силовыми ведомствами т.о. Луганска.

CERT-UA рекомендует следующие шаги, чтобы уберечься от киберугрозы:

  • Ограничить права учетных записей пользователей путем удаления их из групп "Administrators"/"Администраторы", чтобы сократить поверхность атаки;
  • Применить соответствующие политики (SRP/AppLocker) для предотвращения запуска пользователями файлов с расширением .CHM и powershell.exe.

"Если вы подозреваете, что стали жертвой кибератаки, безотлагательно обращайтесь в CERT-UA", - добавили в пресс-службе.

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Напомним:

Вечером 16 августа на monobank осуществили большую DDOS-атаку.

На третьи сутки кибератаки финучреждение зафиксировало более 5,5 миллиардов вредоносных запросов

Впоследствии атака прекратилась, она продолжалась трое суток.

"Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", - сообщил Гороховский.

Экономическая правда.

хакеры кибератака
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