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У monobank повідомили про велику DDOS-атаку: близько мільярда запитів за три години

П'ятниця, 16 серпня 2024, 21:08 - Володимир Тунік-Фриз

Ввечері 16 серпня на monobank здійснили велику DDOS-атаку.

Про це повідомляє співзасновник monobank Олег Гороховський на своєму каналі у Telegram.

Як зазначають у повідомленні, атака триває щонайменше три години.

"Вже маємо близько МЛРД (мільярда - ЕП) запитів на послуги monobank за 3 години. Тримаємо ситуацію під контролем", - зазначили у повідомленні.

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Економічна правда

Monobank хакери кібератака
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