Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки

Голова НБУ Андрій Пишний: Емісія гривні – це квиток в один кінець Чому девальвує гривня, хто покриватиме дефіцит бюджету, як відновлюватиметься кредитування та коли запрацюють обмеження на розрахунки фізичних осіб?

Залишатися зі світлом. Як обрати акумулятори для безперебійного живлення квартири Як обрати безпечний, недорогий та енергомісткий акумулятор для квартири і яких помилок слід уникати при підключенні безперебійника в домашніх умовах?