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Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки

Субота, 17 серпня 2024, 20:13 - Володимир Тунік-Фриз

Другу добу поспіль на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку. Служби банку продовжують відбивати її.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Гороховський зазначив, що під атакою банки.

"Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні", - повідомив співзасновник monobank

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Нагадаємо:

Ввечері 16 серпня на monobank здійснили велику DDOS-атаку.

Економічна правда

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Monobank кібератака компанії
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