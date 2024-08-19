Количество забронированных от мобилизации приблизилось к миллиону человек - Минобороны

На данный момент около 930 000 военнообязанных украинцев забронированы от мобилизации, а уже через неделю это количество пересечет границу в 1 млн.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий", пишет Forbes Ukraine.

Кроме того, Гаврилюк подчеркнул, что нормальное построение защиты государства - это когда одни воюют, а другие работают на оборону.

По его словам, экономика должна быть переведена на рельсы войны, но на сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".

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Наряду с тем иностранная поддержка не увеличивается и увеличиваться не будет, считает замминистра.

Напомним:

Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников - правительство приняло изменения в постановление.

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Кабмин внес изменения, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал "Дія".

Через портал "Дія" предприятия уже забронировали около 160 тысяч работников.

Экономическая правда.