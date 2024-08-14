Через "Дію" забронювали близько 160 тисяч працівників: де найбільше

Через портал "Дія" підприємства вже забронювали близько 160 тисяч працівників.

Про це повідомляє пресслужба Мінеконміоки.

Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал Дія критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих складає 770 тисяч осіб.

"Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу Дія. Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів", - наголосила Юлія Свириденко.

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Наразі, найбільше працівників заброньовано через портал Дія в наступних регіонах:

Київська обл. – 55 тис.

Дніпропетровська обл. – 16,6 тис.

Львівська обл. – 13,7 тис.

Харківська обл. – 9,7 тис.

Одеська обл. – 7,7 тис.

Нагадаємо, що алгоритм бронювання на порталі Дія такий:

Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, визнані критично важливими. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи її дані є у реєстрі Оберіг. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду. В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість.

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Детальніше з алгоритмом бронювання за списками військовозобов’язаних та алгоритмом визначення підприємства критично важливим, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо:

На 7 серпня в Україні є 700 ІТ-компаній, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та можуть бронювати працівників.

Від початку електронного бронювання через "Дію" забронювали майже 120 тис працівників.