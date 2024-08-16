В субботу отключений электроэнергии не прогнозируют
В субботу 17 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Завтра 17 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.
В "Укрэнерго" призывают не включать мощные приборы одновременно с 16:00 до 24:00.
Напомним:
Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.
В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.
При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.
Экономическая правда