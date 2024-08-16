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В субботу отключений электроэнергии не прогнозируют

Пятница, 16 августа 2024, 17:29 - Владимир Туник-Фриз

В субботу 17 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 17 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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В "Укрэнерго" призывают не включать мощные приборы одновременно с 16:00 до 24:00.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

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В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Укрэнерго
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