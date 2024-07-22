Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга

Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций о комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"После месяцев переговоров и упорной работы с частными кредиторами, МВФ и официальными кредиторами, мы достигли договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации нашего внешнего государственного коммерческого долга", - заявил он.

Соглашение обеспечит экономию 11,4 миллиарда долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 миллиарда долларов США. Это освободит финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы, отметил министр.

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Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию страны.

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Напомним:

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Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.

Некоторые держатели ВВП-варрантов Украины начали идентифицировать друг друга с целью создания группы для представления своих интересов в реструктуризации суверенного долга.

Даже если Украине не удастся реструктуризировать долг до августа, то вероятным вариантом согласования с кредиторами будет мораторий по выплатам, а не дефолт.

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Украина сообщила инвесторам, что все еще надеется реструктуризировать долг в условиях войны до окончания моратория на выплаты до 1 августа.

Экономическая правда.