Украина официально начала реструктуризацию долга

Процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям официально стартовал. Министерство финансов объявило об условиях обмена старых бондов на бумаги нового выпуска.

Об этом говорится в сообщении Минфина, учтенном на Лондонской бирже.

Владельцы суверенных государственных облигаций Украины получили право на участие в обмене с целью получения новых ценных бумаг.

Украина приглашает держателей каждой серии суверенных облигаций и существующих гарантированных Укравтодором облигаций обменять свои существующие облигации на новые ценные бумаги.

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Отмечается, что реструктуризация должна закончиться до 27 августа. Тем кредиторам, которые согласятся на условия до 23 августа Украина выплатит дополнительные средства.

Завтра, 10 августа, истекает грейс-период по одному из выпусков еврооблигаций правительства, а затем, отсутствие платежа по ним означало бы наступление дефолта

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Напомним:

Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.