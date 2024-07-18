Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяю правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада приняла сразу в двух чтениях #111396 законопроект о реструктуризации долга", - сообщил он, добавив, что „За" проголосовали 231 депутат.
Законопроект дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.
Также правительству разрешено взять государственный долг у "Укравтодора" (700 млн $ + проценты). Самостоятельно реструктуризацию Агентство восстановления (бывший "Укравтодор") не сможет сам сделать, отметил Железняк.
Читайте также: Украина на грани дефолта. Сможет ли правительство реструктуризировать долги
Напомним:
Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту предоставить право правительству приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до завершения переговоров о реструктуризации.
Некоторые держатели ВВП-варрантов Украины начали идентифицировать друг друга с целью создания группы для представления своих интересов в реструктуризации суверенного долга.
Даже если Украине не удастся реструктуризировать долг до августа, то вероятным вариантом согласования с кредиторами будет мораторий по выплатам, а не дефолт.
У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.
Украина сообщила инвесторам, что все еще надеется реструктуризировать долг в условиях войны до окончания моратория на выплаты до 1 августа.
Экономическая правда.