Российские банки борются за юань, поскольку дефицит ликвидности удваивается

Российские фирмы из-за дефицита юаней заполняют пробел дорогими свопами центрального банка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Юаньовая ликвидность в России иссякает, компании все чаще прибегают к использованию юаньовых свопов с Банком России - операций, которые ранее рассматривались как дорогое крайнее средство.

Среднедневной объем юаней, заимствованных через свопы, подскочил до 20 млрд юаней (2,8 млрд долл) в августе по сравнению с 10 млрд юаней в июне.

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На фоне дружбы между Москвой и Пекином около 240 млрд долл импорта и экспорта сейчас почти полностью оцениваются в юанях.

Но появляется все больше свидетельств того, что китайские банки боятся быть наказанными за косвенное финансирование российской военной машины в рамках последних, расширенных санкций США, объявленных в июне.

Платежные вопросы были главными на повестке дня во время встречи президента России Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином.

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Российские фирмы все чаще осуществляют платежи через бывшие советские республики, такие как Казахстан, а экспортеры могут оставлять большую часть своих доходов за пределами России после того, как были ослаблены правила обязательной репатриации.

Когда ставки по кредитам в юанях "овернайт" превысили 20%, Банк России втрое увеличил максимальный объем, разрешенный для юаневых свопов, до 30 миллиардов юаней. Хотя это и снизило стоимость финансирования в китайской валюте, ставки значительно выше, чем до введения июньских санкций.

Напомним:

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

Прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.

Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте.