Прямі платежі у юанях майже неможливі: у бізнесу з РФ складнощі з платежами з Китаю

Прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або затримуються після того, як у червні США розширили критерії запровадження санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після останнього раунду санкцій США стало дуже складно чи навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю до Росії, навіть за умови використання юанів, заявили топ-менеджери трьох експортерів сировинних товарів.

За словами представника російської сільськогосподарської торгової компанії, цього місяця у деяких китайських покупців російської агропродукції також виникли проблеми з платежами.

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Повідомляється, що Китай став основним торговим партнером Росії після вторгнення в Україну та подальших масштабних санкцій, запроваджених США та Європейським союзом проти Москви.

Проблема зачіпає не лише такі товари, як метали та агропродукцію, а й інші галузі. Асоціація російських автомобільних дилерів минулого тижня попередила, що імпорт автомобілів та автозапчастин з Китаю, який зараз є основним постачальником країни, може зупинитися через збої в розрахунках.

Зараз на юань припадає близько 40% експортних та імпортних платежів Росії та більш ніж половина вартості на російському валютному ринку.

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Хоча Китай не приєднався до Заходу у введенні санкцій проти Росії, платежі між двома країнами стикаються з перешкодами з грудня, коли США пригрозили запровадити вторинні санкції щодо банків, які сприяють торгівлі з російським ВПК.

Ті, у кого виникають проблеми, найчастіше можуть знайти альтернативні способи оплати, в тому числі використовуючи криптовалюти або проводячи транзакції через колишні радянські республіки, такі як Казахстан чи Узбекистан, хоч це й спричиняє додаткові витрати.

Нагадаємо:

Шанхайська дочка ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Росія і Китай збиралися проводити платежі без зайвих зволікань, обмежили конвертацію рублів у юані.

Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.