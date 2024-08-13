Украине и России выгодно сохранить транзит газа через Суджу - Bloomberg

Россия и Украина собираются поставлять газ в Европу через станцию в Судже, несмотря на бои в Курской области вблизи транзитного пункта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Москва и Киев имеют финансовый стимул сохранить поставки газа. Для Украины транзит топлива обеспечивает жизненно важные средства для экономики, разрушенной войной - около 1 млрд долл, тогда как европейские государства остаются одними из крупнейших покупателей российского газа.

Обе стороны не намерены останавливать потоки через газозаборную станцию "Суджа" в Курской области России.

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В сообщении утверждают, что Украина стремится, чтобы ее считали надежным партнером Европы, надеясь, что трейдеры региона будут больше использовать ее огромные газовые хранилища.

Любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоприемной станции может остановить поставки.

Сообщается, что тогда как большинство Европы искала альтернативы российскому трубопроводному газу после вторжения в Украину, такие страны, как Австрия, Словакия и Молдова, продолжают импортировать продукцию Газпрома через Украину.

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Напомним:

По состоянию на вторник 13 августа заявка на транзит российского газа через территорию Украины увеличилась на 7% по сравнению с номинацией на 12 августа.

Спутниковые снимки свидетельствуют о разрушениях на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области РФ.

Несмотря на несколько атак на украинские ПХГ в марте-апреле 2024 года закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме.

Этим летом, после российских атак, европейские трейдеры используют только часть огромных хранилищ природного газа в Украине.