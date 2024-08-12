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Зберігання газу іноземними трейдерами проходить у звичайному режимі – Чернишов

Понеділок, 12 серпня 2024, 12:48 - Олексій Артемчук

Попри кілька атак на українські ПСГ у березні-квітні 2024 року закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

Попри російські атаки на українські ПСГ закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється у звичайному режимі.

Минулого року європейські трейдери закачали близько 2,5 млрд куб. м палива в українські газосховища. 

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Зазначається, що цього року темпи закачування дещо знизились через російські атаки на газову інфраструктуру. Проте головним залишається комерційний чинник – спред. Ціна на газ на сьогодні є недостатньо вигідною для трейдерів для формування резервів. 

Торік пік закачування припав саме на серпень-вересень, а сезон тривав до жовтня включно. 

Очікується, що європейські підземні сховища газу невдовзі будуть переповнені, адже станом на першу декаду серпня 2024 року вони вже заповнені на 86%. 

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Водночас за словами Олексія Чернишова, у вересні та жовтні в українських ПСГ залишиться багато вільного місця. Крім того, компанія постійно працює над додатковим захистом інфраструктури. 

Нагадаємо:

Financial Times пише, що цього літа, після російських атак, європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україн. За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили лише 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів у порівнянні зі 102,7 млн ​​кубометрів і 586,6 млн кубометрів у ці місяці минулого року.

газ Україна Нафтогаз ЄС
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