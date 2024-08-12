На станції "Суджа" у Курській області є руйнування – супутникові фото
Супутникові знімки свідчать про руйнування на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" у Курській області РФ.
Частина пошкоджень з'явилася між 9 та 10 серпня, інша частина – між 10 та 11 серпня, повідомляє російська служба Радіо свобода.
Фото за 11 серпня свідчать, що майже повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.
При цьому вранці у понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" до Європи у звичайному обсязі.
Нагадаємо:
Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.
Бої поблизу газової станції "Суджа", через яку російський газ транзитом через Україну йде в країни ЄС, викликали занепокоєння щодо раптової зупинки потоків до закінчення угоди з "Газпромом".
Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа"
ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" - єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.
Економічна правда