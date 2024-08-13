Заявка на транзит російського газу через Україну у вівторок збільшилася на 7%
Станом на вівторок 13 серпня заявка на транзит російського газу через територію України збільшилася на 7% порівняно з номінацією на 12 серпня.
Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що обсяги транспортування російського газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" зросли на 7%. За даними на 13 серпня, обсяг підтвердженої номінації через ГВС становить 42,4 млн куб. м проти 39,6 млн куб. днем раніше.
Додається, що ГВС "Суджа" залишається єдиним шляхом для постачання російського газу до Європи через територію України.
За словами ексголови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, "Газпром" продовжує подавати газ, оскільки йому дуже важливо зберегти український транзит в Європу, на якому він заробляє $5 млрд на рік.
На його думку, "Газпром" може оголосити форс-мажор, коли буде фізичне пошкодження обладнання на ГВС, що не дасть змоги продовжити вимірювати обсяги газу, але не відкинув ухвалення такого рішення російською стороною і раніше.
Нагадаємо:
Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.
Раніше повідомлялось, що транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м. У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.
У середу 7 серпня у телеграм-каналах з’явилася інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.
Пізніше з’явилася непідтверджена інформація, що ЗСУ контролюють населений пункт Суджа.
ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" - єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.