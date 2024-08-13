Заявка на транзит російського газу через Україну у вівторок збільшилася на 7%

Станом на вівторок 13 серпня заявка на транзит російського газу через територію України збільшилася на 7% порівняно з номінацією на 12 серпня.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що обсяги транспортування російського газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" зросли на 7%. За даними на 13 серпня, обсяг підтвердженої номінації через ГВС становить 42,4 млн куб. м проти 39,6 млн куб. днем раніше.

Додається, що ГВС "Суджа" залишається єдиним шляхом для постачання російського газу до Європи через територію України.

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За словами ексголови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, "Газпром" продовжує подавати газ, оскільки йому дуже важливо зберегти український транзит в Європу, на якому він заробляє $5 млрд на рік.

На його думку, "Газпром" може оголосити форс-мажор, коли буде фізичне пошкодження обладнання на ГВС, що не дасть змоги продовжити вимірювати обсяги газу, але не відкинув ухвалення такого рішення російською стороною і раніше.

Нагадаємо:

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Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.

Раніше повідомлялось, що транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м. У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

У середу 7 серпня у телеграм-каналах з’явилася інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

Пізніше з’явилася непідтверджена інформація, що ЗСУ контролюють населений пункт Суджа.

ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" - єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.