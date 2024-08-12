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Во вторник отключений света не прогнозируют, но экономить призывают в течение всех суток

Понедельник, 12 августа 2024, 19:14 - Владимир Туник-Фриз

Во вторник 13 августа не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, при этом, "Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 13 августа меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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В "Укрэнерго" призывают экономить электроэнергию в течение всех суток.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

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В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Укрэнерго
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