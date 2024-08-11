Все разделы
Укр / Рус

В понедельник электроэнергию выключать не планируют

Воскресенье, 11 августа 2024, 18:20 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 12 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 12 августа меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

Реклама:

В "Укрэнерго" призывают пользоваться мощными электроприборами с 18:00 до 22:00.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

Реклама:

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Вторник 30 июля является первым днем июля, когда нет отключений электроэнергии, и при условии отсутствия вражеских атак на энергообъекты таких дней в ближайшие три месяца станет больше.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Укрэнерго
Реклама:
Материалы по теме
В воскресенье выключать свет не планируют 10 августа 2024, 17:25
Минфин установил на крыше здания солнечные панели и посчитал экономию  9 августа 2024, 17:22
В субботу свет не планируют выключать 9 августа 2024, 17:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте