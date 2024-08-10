В воскресенье выключать свет не планируют

В воскресенье, 11 августа, отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

"Укрэнерго" призывает по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Реклама:

Напомним:

В субботу 10 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

Реклама:

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда