В воскресенье выключать свет не планируют
Суббота, 10 августа 2024, 17:25 -
В воскресенье, 11 августа, отключения электроэнергии не планируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.
"Укрэнерго" призывает по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
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Напомним:
В субботу 10 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.
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При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.
Экономическая правда
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