В субботу свет не планируют выключать
В субботу 10 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"10 августа отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.
"Укрэнерго" призывает пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Напомним:
Кабинет министров принял постановление, которое освобождает таможенные органы от необходимости предоставлять подтверждение уплаты таможенных платежей, ведь они были перед этим отменены.
Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.
В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.
При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.