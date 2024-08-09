В субботу свет не планируют выключать

В субботу 10 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"10 августа отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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"Укрэнерго" призывает пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Напомним:

Кабинет министров принял постановление, которое освобождает таможенные органы от необходимости предоставлять подтверждение уплаты таможенных платежей, ведь они были перед этим отменены.

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Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.