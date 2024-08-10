Российский видеохостинг RuTube удалили из App Store

Видеохостинг RuTube, который российские власти продвигают как замену YouTube, исчез из магазина приложений App Store.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

В RuTube подтвердили, что его приложение удалили из App Store.

"Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение", - говорится в заявлении видеохостинга.

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Напомним:

Ранее российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

Позже российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.

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Подконтрольная Кремлю корпорация VK начала разработку нового "национального мессенджера", чтобы заменить WhatsApp, который российские власти могут заблокировать этой осенью.

У пользователей мессенджера Signal из России возникли проблемы с работой сервиса. Позже Роскомнадзор объявил об ограничении доступа на территории России к Signal. Ведомство связало решение с "нарушением требований законодательства по противодействию терроризму и экстремизму".

Экономическая правда