У россиян проблемы с работой мессенджера Signal: росСМИ пишут о блокировке
У пользователей мессенджера Signal из России возникли проблемы с работой сервиса.
Об этом свидетельствуют данные Downradar.
Сообщается, что сбой в работе у российских пользователей Signal произошел утром 9 августа. Он охватил разные регионы РФ, включая Москву. О сбоях сообщали и в Сибири.
Журналисты росСМИ предполагают, что в России начали блокировать Signal. Официально власти РФ ничего не комментировали.
Мессенджер не открывается без VPN или включения режима обхода блокировок.
Отмечается, что Signal использует протокол сквозного шифрования всех чатов. Это позволяет защитить сообщения от перехвата операторами сотовой связи и спецслужбами.
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Напомним:
Российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.
Подконтрольная Кремлю корпорация VK начала разработку нового "национального мессенджера", чтобы заменить WhatsApp, который российские власти могут заблокировать этой осенью.