У россиян проблемы с работой мессенджера Signal: росСМИ пишут о блокировке

У пользователей мессенджера Signal из России возникли проблемы с работой сервиса.

Об этом свидетельствуют данные Downradar.

Сообщается, что сбой в работе у российских пользователей Signal произошел утром 9 августа. Он охватил разные регионы РФ, включая Москву. О сбоях сообщали и в Сибири.

Журналисты росСМИ предполагают, что в России начали блокировать Signal. Официально власти РФ ничего не комментировали.

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Мессенджер не открывается без VPN или включения режима обхода блокировок.

Отмечается, что Signal использует протокол сквозного шифрования всех чатов. Это позволяет защитить сообщения от перехвата операторами сотовой связи и спецслужбами.

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Напомним:

Российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.

Подконтрольная Кремлю корпорация VK начала разработку нового "национального мессенджера", чтобы заменить WhatsApp, который российские власти могут заблокировать этой осенью.