В РФ собираются заблокировать WhatsApp  

Подконтрольная Кремлю корпорация VK начала разработку нового "национального мессенджера", чтобы заменить WhatsApp, который российские власти могут заблокировать этой осенью.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Верстку".

По словам источников "Верстки", мессенджер для россиян планируют разработать на основе уже существующего "ТамТам" от Mail.Ru Group.

"Провели исследование, как сделать норм мессенджер, чтобы он все тянул и мог сравниться с ватсапом. Вот решили за основу брать "ТамТам"", - пояснил один из собеседников издания.

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Другой источник уточнил, что изначально руководство VK рассматривало "VK Мессенджер" как "единственный православный мессенджер", который заменит WhatsApp. Однако его показатели оказались слишком слабыми.

"ТамТам" во внутренних презентациях VK отмечается как лучший вариант, но с пометкой, что он нуждается в "точечных технических улучшениях".

Срок доработки мессенджера оценивается в один год.

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