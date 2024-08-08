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Youtube перестал работать в России: не открывается на компьютерах и телефонах

Четверг, 8 августа 2024, 11:55 - Алексей Артемчук
 
getty images

Российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видео хостинга.

Об этом сообщают сервисы downdetector.su, "Детектор сбоев", передает The Moscow TImes.

В России при попытке перехода на сайт Youtube появляется сообщение об отсутствии соединения. 

Отмечается, что проблема присутствует как в работе сайта, так и мобильного приложения. 

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По данным "Сбой.рф" уже зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на работу видео хостинга.

Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и ряда других регионов. 

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Напомним:

Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

РФ YouTube
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