США планируют ограничить доступ Китая к чипам для искусственного интеллекта – Bloomberg

США рассматривает возможность введения ограничений на доступ Китая к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудованию для их производства уже в следующем месяце.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ограничения направлены на то, чтобы компании Micron Technology (США), SK Hynix и Samsung Electronics (Южная Корея) не поставляли китайским фирмам так называемые микросхемы с высокой пропускной способностью (HBM). Эти три компании являются лидерами мирового рынка HBM-чипов.

Администрация Байдена работает над несколькими ограничениями, направленными на удержание критических технологий от китайских производителей, включая ограничения на продажу оборудования для производства чипов. Новые правила будут касаться микросхем памяти для искусственного интеллекта.

Реклама:

По словам источников, если ограничения будут введены, они затронут чипы HBM2 и более современные модели, включая HBM3 и HBM3E, а также оборудование для их производства. Чипы HBM необходимы для работы ускорителей искусственного интеллекта, таких как те, что предлагают Nvidia и AMD.

Впрочем, непонятно, какими полномочиями США воспользуются для ограничения южнокорейских компаний.

Одним из вариантов является правило о прямом иностранном продукте (FDPR), которое позволяет Вашингтону вводить контроль над продуктами иностранного производства, использующими даже незначительное количество американских технологий. И SK Hynix, и Samsung используют программное обеспечение и оборудование для проектирования чипов от американских компаний Cadence Design Systems и Applied Materials.

Реклама:

Напомним:

Nvidia работает над версией своих новых флагманских микросхем искусственного интеллекта для китайского рынка, которая была бы совместима с действующим экспортным контролем США.

Поставки в Россию полупроводников и других товаров двойного назначения существенно сократились, однако Китай и Гонконг остаются крупнейшими центрами обхода антироссийских санкций.

Несмотря на ограничения правительства США, производители чипового оборудования все еще все сильно зависят от китайского рынка. Экспорт в Китай составляет более 40% от общего объема продаж.

Экономическая правда.