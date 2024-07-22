Nvidia готує новий флагманський ШІ-чип для китайського ринку

Nvidia працює над версією своїх нових флагманських мікросхем штучного інтелекту для китайського ринку, яка була б сумісна з чинним експортним контролем США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Nvidia працюватиме з Inspur, одним зі своїх основних партнерів-дистриб'юторів у Китаї, над запуском та розповсюдженням чипа, який попередньо названо "B20".

Поставки "B20" планується почати в другому кварталі 2025 року. Акції Nvidia зросли на 1,4% до $119,67.

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Раніше, Вашингтон посилив контроль за експортом передових напівпровідників до Китаю у 2023 році, прагнучи запобігти проривам у сфері суперкомп'ютерних технологій, які допомогли б китайським військовим. З того часу Nvidia розробила три чіпи, розроблені спеціально для китайського ринку.

Версія чипа Nvidia серії Blackwell для китайського ринку допоможе американській компанії впоратися з цими викликами. На Китай припадає близько 17% доходів Nvidia за рік, що закінчився в січні, після запровадження санкцій США, тоді як два роки тому ця частка становила 26%.

Найсучасніший наразі чип Nvidia для китайського ринку, H20, спочатку мав слабкий старт, коли поставки почалися цього року, і американська компанія встановила на нього ціну нижче, ніж на конкуруючий чіп від Huawei. Але зараз продажі стрімко зростають.

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Економічна правда.