Виробники чипів США досі покладаються на Китай, роблячи там 40% продажів, попри обмеження

Попри обмеження уряду США, виробники чипового обладнання все ще все сильно залежать від китайського ринку. Експорт до Китаю становить понад 40% від загального обсягу продажів.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

У лютому-квітні на Китай припадало 43% продажів компанії Applied Materials, що на 22 пункти більше, ніж торік. Частка Китаю в продажах Lam Research за січень-березень зросла на 20 пунктів до 42%.

Ця залежність підкреслює високу глобалізацію напівпровідникового сектору, який не можуть зупинити технологічні обмеження США.

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Ця тенденція, схоже, суперечить планам Вашингтона в рамках експортних обмежень, спрямованих на Китай.

У 2022 році уряд США запровадив обмеження на експорт передових мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем, що використовуються у виробництві напівпровідників, намагаючись стримати розвиток напівпровідникової галузі в Китаї.

Попри технологічну блокаду, американським виробникам обладнання для виробництва мікросхем стає дедалі важче відокремитися від китайського ринку через постійні високі витрати Китаю на обладнання та значні інвестиції в галузь.

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Очікується, що світові продажі обладнання для виробництва напівпровідникових пластин зростуть на 3,4% в річному обчисленні в 2024 році, досягнувши нового рекорду в 109 млрд дол.

Шанхайська фондова біржа оголосила в неділю, що з 26 липня офіційно запустить тематичний індекс дизайну мікросхем і тематичний індекс матеріалів і обладнання для мікросхем на своїй дошці науково-технічних інновацій в стилі Nasdaq, щоб надати ринку більше можливостей для інвестування в напівпровідникову промисловість.

Станом на червень 102 компанії, пов'язані з напівпровідниковою галуззю, були зареєстровані на дошці науково-технічних інновацій із загальною ринковою вартістю 1,5 трлн юанів (207 млрд дол), що становить 31,7% від загальної ринкової вартості.

Нагадаємо:

Виробник чипів Nvidia може зрости до нечуваних майже 50 трлн доларів за десять років - що більше, ніж сукупна поточна ринкова вартість усіх компаній S&P 500, якщо ринок ШІ продовжить зростати, а Nvidia збереже лідерство.

Ринкова капіталізація Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадовго перевищила 1 трлн дол після того, як компанія Morgan Stanley приєднався до списку брокерів, що підвищують цінові орієнтири компанії до її звітності.