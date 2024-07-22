Нелегальне постачання чипів для російського ОПК через Китай суттєво скоротилося

Постачання в Росію напівпровідників та інших товарів подвійного призначення суттєво скоротилися, проте Китай і Гонконг залишаються найбільшими центрами обходу антиросійських санкцій.

Про це пише Reuters з посиланням на раніше неопубліковані дані Міністерства торгівлі США.

Постачання через Гонконг товарів високого пріоритету – передових компонентів, включаючи мікроелектроніку, які, на думку США і ЄС, можуть використовуватися для війни Росії в Україні, – скоротилися на 28% в період з січня по травень цього року. Водночас з материкового Китаю, за винятком Гонконгу, зафіксоване скорочення на 19%.

Це результат впливу кількох факторів, серед яких санкції з боку американського уряду, а також його взаємодія з компаніями, продукція яких незаконно імпортується до РФ, вважає Мінфін США.

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Із серпня по грудень минулого року понад 200 зареєстрованих у Гонконгу фірм відвантажили російським покупцям товарів на суму майже $2 млрд, свідчать дані вашингтонської глобальної некомерційної організації з безпеки C4ADS.

Із них на $750 млн передових компонентів було поставлено високоякісних мікросхем американської Nvidia та французької Vectrawave, а також більш простих чипів від Texas Instruments та Intel.

Як зʼясували журналісти Reuters, в офісах кількох гонконзьких компаній за вказаними в реєстраційних документах адресами, зареєстровані десятки подібних фіктивних фірм-одноденок.

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Економічна правда.