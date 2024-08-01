Продажи авто в Украине выросли почти на четверть в течение июля: причина

В течение июля в Украине было зарегистрировано более 6400 новых легковых авто.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

В течение июля в Украине было зарегистрировано более 6400 новых легковых авто, что на 20% больше чем в прошлом году.

В сообщении добавляют, что по сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 24%.

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Отмечается, что рынок новых авто в июле существенно оживился, в этом году больше автомобилей покупали только в марте.

Из-за инициативы правительства ввести военный сбор в размере 15% на приобретение авто украинцы пытаются быстро приобрести имеющиеся машины, чтобы избежать дополнительных расходов.

Наибольшее количество регистраций пришлось на легковые автомобили марки Toyota - 1024 регистраций.

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Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW - 628 авто, третий результат у Renault - 587 машин.

Также в пятерку самых популярных в июле попали Skoda (378 авто) и Volkswagen (334 машин).

Сообщается, что всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 39 200 новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

Если в Украине введут военный сбор в 15% при первой регистрации автомобилей, то покупателям новых машин придется дополнительно платить 180-280 тысяч грн.

Намерение правительства обложить автомобилистов 15% военного сбора при первой регистрации авто может привести к обвалу объемов продаж на авторынке и привести к потере целых сетей официальных автодилеров.

Инициатива правительства о введении 15% военного сбора при покупке нового авто вызвала небывалый ажиотаж на авторынке.