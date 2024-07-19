Військовий збір з покупців авто може спричинити падіння авторинку - аналітик

Намір уряду обкласти автомобілістів 15% військового збору при першій реєстрації авто може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.

Таку думку висловив директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький.

"Про відновлення авторинку можна забути. Про подальше існування дилерів певних брендів можна розмірковувати. Бо разом із 15% прийде ще і здорожчання від збільшеного курсу валют", - повідомив він.

Як спрогнозував Омельницький агентству "Інтерфакс-Україна", в найгіршому випадку ринок може недорахуватися половини обсягів продажу. Особливо фатально це буде для найдоступніших за ціною авто.

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"Покупці й так платять 3-4-5% до Пенсійного фонду зараз (крім електро), а ще додасться 15% військового збору. Це різко знизить купівельну спроможність, а на ринку, який і так падає, це може мати фатальний ефект для певних дилерських мереж із невеликими продажами, особливо в складних регіонах, де і так мало купують. Покупці обиратимуть вживані авто, які вже мають українську реєстрацію, і обходитимуть автосалони", - зазначив він.

При цьому він наголосив, що цей фактор працюватиме в комплексі з іншими: збільшенням цін на автомобілі через зростання курсу, відсутністю електрики, падінням доходів у бізнесу і, відповідно, - в покупців.

Омельницький висловив сподівання, що під час розгляду законопроєкту у Верховній Раді цю норму буде скасовано або пом'якшено.

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Нагадаємо:

Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Зокрема, передбачається, що введуть норму у 15% військовий збір при купівлі нового авто.

Економічна правда.