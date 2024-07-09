Госдума одобрила во втором чтении самое масштабное увеличение налогов в истории России

Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов в истории России.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что проект вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Ожидается, что его примут летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн руб - сумму, которая на треть превышает общий размер Фонда национального благосостояния (12,75 трлн руб) и более чем втрое - его ликвидную, но не израсходованную часть (5,2 трлн руб).

Реклама:

В рамках поправок в Налоговый кодекс со следующего года в России будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется граждан, зарабатывающих более 200 тысяч рублей в месяц", – говорится в сообщении.

Сообщается, что более 11 трлн рублей за ближайшие 6 лет в казну дополнительно заплатит бизнес. С 2025 года в России повышается ставка налога на прибыль – с 20% до 25%.

Напомним:

Реклама:

В марте 2024 года сообщалось, что российское правительство планирует после проведения президентских выборов увеличить налоги для населения и бизнеса, что позволит дополнительно привлечь в бюджет более 27 млрд долл, чтобы увеличить расходы на войну.

В мае стало известно, что в России готовят повышение ставки НДС для предприятий с 20% до 25%, а также для физлиц, годовой доход которых превышает 27 тыс долл.

Лидер Кремля Владимир Путин поручил российским чиновникам утвердить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до конца августа.