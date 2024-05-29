У РФ повідомили про підвищення податків, що може залучити додаткові мільярди доларів у бюджет

У Росії готують підвищення ставки ПДВ податку для підприємств з 20% до 25%, а також для фізосіб, річний дохід яких перевищує 27 тис дол.

Про це повідомляє "Коммерсантъ" із посиланням на документи Мінфіну РФ.

Російський Мінфін направив до уряду законопроєкти, що передбачають податкову реформу, зокрема підвищення податку на додану вартість для підприємств з 20% до 25%, а також введення прогресивного податку на дохід фізичних осіб.

За оцінками Андрія Клепача, головного економіста державного банку розвитку "ВЭБ", підвищення податку на додану вартість для підприємств з 20% до 25% може принести бюджету агресора додаткові 14,2 млрд доларів.

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Прогресивна шкала податку на прибуток фізосіб буде розраховуватись наступним чином:

для доходів від 2,4 до 5 мільйонів рублів (27 тис дол - 56 тис дол) на рік - 15%;

для доходів від 5 до 20 мільйонів рублів (56 тис дол - 224 тис дол) на рік - 18%;

для доходів від 20 до 50 мільйонів рублів (224 тис дол - 562 тис дол) на рік - 20%;

для доходів понад 50 мільйонів рублів (понад 562 тис дол) на рік - 22%.

Раніше у Росії не існувало прогресивної шкали податку, а з 2001 по 2021 рік фізособи платили єдину ставку у 13%. У 2021 році зʼявилась ставка у 15% для фізосіб із прибутком у понад 56 тис дол на рік. Тепер розмір податку буде суттєво залежати від суми прибутків. Скільки коштів до бюджету РФ може принести прогресивний податок на дохід фізосіб - невідомо.

У Мінфіні РФ повідомляють, що податки зростуть для понад 2 млн громадян РФ.

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Нагадаємо:

У РФ натякнули на можливість підвищення податку на прибуток з 20% до 25%, що за словами російського Мінфіну може залучити додаткові 14,2 млрд доларів до бюджету агресора.