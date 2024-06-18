Путін дав своїм посадовцям два місяці на підвищення податків для росіян

Лідер Кремля Володимир Путін доручив російським посадовцям затвердити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до кінця серпня.

Про це пише The Moscow Times.

"Що стосується змін у податковій системі, вони мають бути відпрацьовані остаточно урядом і Державною думою - і десь у серпні, по-моєму, планується їх остаточне ухвалення", - сказав росыйський диктатор.

За його слрвами, зміни торкнуться не більше 3,2% платників податків.

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Перед цим комітет Держдуми РФ з бюджету і податків схвалив поправки до Податкового кодексу, які передбачають перехід до прогресивної шкали ПДФО. Передбачається, що законопроєкт розглянуть 20 червня. У разі його ухвалення він набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо:

У березні 2024 року повідомлялось, що російський уряд планує після проведення президентських виборів збільшити податки для населення та бізнесу, що дозволить додатково залучити у бюджет понад 27 млрд дол, аби збільшити видатки на війну.

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У травні стало відомо, що у Росії готують підвищення ставки ПДВ для підприємств з 20% до 25%, а також для фізосіб, річний дохід яких перевищує 27 тис дол.

Економічна правда