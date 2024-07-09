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Графики отключения света в среду: в 4 областях есть вероятность больших ограничений

Вторник, 9 июля 2024, 18:42 - Артур Крыжный

В среду 10 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"10 июля по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

При этом в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.

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В случае изменений энергетики дополнительно об этом сообщат.

Напомним:

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

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Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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