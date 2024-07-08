Рыночная стоимость тайваньского производителя чипов TSMC достигла триллиона долларов

Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадолго превысила 1 трлн долл после того, как компания Morgan Stanley присоединился к списку брокеров, повышающих ценовые ориентиры компании до ее отчетности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что акции TSMC подскочили на 4,8%, достигнув отметки сразу после открытия биржи, в результате чего рост цены акций компании в 2024 году составил более 80%.

Таким образом рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долл.

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Тайваньский производитель микросхем обогнал Berkshire Hathaway Inc. ранее в июне и стал восьмой самой дорогой компанией в мире.

Позиция TSMC как единственного поставщика важнейших микросхем для Apple Inc. и Nvidia Corp. делает ее любимым игроком среди мировых инвесторов в искусственный интеллект.

Отмечается, что акции этих компаний с капиталом в 3 триллиона долларов выросли на волне развития ИИ, что делает их незаменимого производителя микросхем хорошей ценностью по сравнению с другими.

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В сообщении говорится, что TSMC посылает сообщение о том, что в 2025 году поставки передовых мощностей может быть ограниченным, и клиенты могут не получить достаточного распределения, не оценив ценность TSMC заблаговременно.

Напомним:

Крупнейшие банки Японии ускоряют свой переход к увеличенному кредитованию производства микросхем.

Правительство России поручило к 2028 году попытаться воспроизвести западные чипы середины 2000-х годов.

Тайваньский производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) приближается к оценке в 1 трлн долларов, поскольку инвесторы все больше начинают верить в успех TSMC на фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта (ИИ).