Японські банки масово нарощують кредитування галузей, пов’язаних з чипами

Найбільші банки Японії прискорюють свій перехід до збільшеного кредитування виробництва мікросхем.

Про це повідомляє The Japan Times.

В повідомленні йдеться, що найбільші японські банки та регіональні фінансові установи прискорюються, щоб збільшити кредитування галузей, які можуть виграти від появи в країні нових заводів з виробництва мікросхем.

Одинадцять регіональних банків острова Кюсю та префектури Окінава підписали угоду про партнерство з метою сприяння концентрації напівпровідникової промисловості в регіоні.

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Повідомляється, що за оцінками Центру економічних досліджень Кюсю, економічний ефект від інвестицій в чипи на острові Кюсю складе 20,1 трлн єн (125,3 млрд дол) протягом 10 років.

Очікуючи на зростання попиту на кошти з боку цих галузей, оскільки штучний інтелект продовжує свій розвиток, банки створили спеціальні команди і навіть співпрацюють з регіональними конкурентами, щоб краще підготуватися.

Зазначається, що японський "MUFG Bank" створив офіс з просування ланцюжка створення вартості напівпровідникової продукції – свій перший відділ, що спеціалізується на одній галузі.

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Інвестиції в японський напівпровідниковий бізнес в останні роки зростають, оскільки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), найбільший у світі виробник напівпровідників, будує заводи в префектурі Кумамото.

А компанія Rapidus, яка має намір виробляти чипи наступного покоління, відкриває завод на Хоккайдо.

Нагадаємо:

Японія зіткнеться з нестачею майже одного мільйона іноземних працівників у 2040 році, якщо уряд хоче досягти своїх цілей економічного зростання, оскільки населення скорочується.

Уряд Росії доручив до 2028 року спробувати відтворити західні чипи середини 2000-х років.

За останнє десятиліття витрати іноземних відвідувачів Японії зросли в п’ять разів і стали другою за величиною категорією експорту Японії, обігнавши електроніку та сталь.