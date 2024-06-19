TSMC наближається до капіталізації в $1 трильйон на зростаючому попиті на ШІ-чипи

Тайванський виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) наближається до оцінки в 1 трлн доларів, оскільки інвестори дедалі більше починають вірити в успіх TSMC на тлі триваючого буму штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Bloomberg.

"На цьому тижні низка брокерських компаній на Уолл-стріт підвищили свої цінові орієнтири для TSMC, посилаючись на зростаючий попит на ШІ-ринку і потенційне зростання цін в 2025 році, що сприятиме збільшенню прибутку", - пише агентство.

JPMorgan Chase & Co. вважає, що TSMC може "підвищити свій прогноз по доходах на 2024 рік і потенційно збільшити капітальні витрати до верхньої межі прогнозу", і очікує, що до 2028 року на ШІ буде припадати 35% від загального обсягу її продажів. Citigroup Inc. і Morgan Stanley також підвищили свої цінові орієнтири на тлі більш високих прогнозів прибутку.

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TSMC, який є найбільшим у світі виробником напівпровідників за обсягом доходів, став одним із головних бенефіціарів ширшого впровадження штучного інтелекту.

TSMC також процвітає завдяки тому, що є основним постачальником передових чипів для Nvidia Corp, яка напередодні стала найдорожчою компанією у світі.

Минулого тижня TSMC обігнала Berkshire Hathaway Inc. і стала восьмою найбільшою компанією в світі за ринковою капіталізацією. Зростання акцій на 73% з початку року збільшило ринкову вартість компанії до $932 млрд.

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"Зараз ми бачимо ще більш привабливе співвідношення ризику і винагороди для TSMC на тлі зростаючих позитивних настроїв навколо ШІ", - написали у вівторок аналітики Goldman.

"З постійним поширенням ШІ ми бачимо TSMC серед ключових бенефіціарів", - додали вони.

Нагадаємо:

Компанія-виробник чипів Nvidia стала найдорожчою компанією світу, обігнавши технологічну компанію Microsoft.

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