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Ривок у минуле: Росія до 2028 року спробує відтворити західні чипи 2000-х років

Понеділок, 1 липня 2024, 15:21 - Артур Крижний

Уряд Росії доручив до 2028 року спробувати відтворити західні чипи середини 2000-х років.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Так, російський уряд доручив до 2028 року налагодити в країні серійне виробництво мікросхем з топологією 65 нм. Виконання цього завдання покладено на зеленоградське підприємство "Мікрон", яке входить до групи компаній "Елемент".

Ще в 2011 році "Мікрон" домовився з франко-італійським виробником компонентів STmicroelectronics налагодити випуск таких мікросхем, але в 2014 році через санкції за Крим співпраця припинилася, зазначив співрозмовник видання на ринку мікроелектроніки.

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Наразі "Мікрон" випускає напівпровідники за топологіями 180-90 нм. Ця технологія дає змогу виготовляти чіпи для транспортних карт, обладнання інтернету, а також вузьку номенклатуру процесорів загального призначення.

При цьому процесори 65 нм було винайдено ще 2005 року, а їхній серійний випуск провідними у світі виробниками мікроелектроніки, як-от Intel, AMD, IBM та іншими, розпочався у 2006-2007 роках. На сьогодні світові напівпровідникові заводи вже освоїли топологію 2 нм. Наприклад, тайванська TSMC.

Нагадаємо:

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Японія запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній в рамках нового раунду санкцій проти осіб і груп, які підтримують війну Росії проти України.

Сполучені Штати різко розширили санкції проти Росії, в тому числі проти китайських компаній, які продають Росії напівпровідники.

Економічна правдаю.

технології Росія
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