Атака России 8 июля стоила от 200 до 250 миллионов долларов - СМИ

Точное распределение ракет по типам остается неизвестным, стоимость сбитых ракет СМИ оценивает в пределах от 160 до 200 млн долл.

Об этом сообщает Forbes.

В сообщении говорится, что Россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет различных типов, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ. Учитывая то, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным стоимость атаки страны-террориста можно оценить от 200 млн до 250 млн долл.

Среди запущенных ракет: одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; четыре баллистические ракеты "Искандер-М"; одна крылатая ракета 3М22 "Циркон"; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; две крылатые ракеты Х-22; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

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Сообщается, что противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 ракет: одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; три баллистические ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр"; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Отмечается, что стоимость сбитых ракет оценивается в пределах от 160 млн до 200 млн. долл.

Напомним:

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В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

В Киеве в результате российской атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

ПриватБанк и его корпоративный благотворительный фонд "Помогать просто!" присоединились к ведущим бизнесам, которые решили помочь быстрому восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая 8 июля пострадала в результате вражеской ракетной атаки.

"Укрзализныця" предоставит приют на лаунж-зонах вокзала и отвезет, куда нужно все семьи, которые находились в "Охматдете", если есть такая необходимость.