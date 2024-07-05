Саудовская Аравия испытала падение экспорта нефти до 10-месячного минимума

Саудовская Аравия в июне испытала падение поставок нефти за рубеж до 10-месячного минимума на фоне жесткой конкуренции на ключевых рынках, в то время, как ее собственные потребности резко выросли.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экспорт нефти из королевства, оцененный агентством Bloomberg, в прошлом месяце составил около 168 миллионов баррелей, что эквивалентно примерно 5,6 миллиона баррелей в день.

Это лишь на 250 000 баррелей в день выше самого низкого уровня, наблюдавшегося с начала пандемии Covid-19.

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Если сосредоточиться на двух крупнейших клиентах страны - Китае и Индии - ситуация выглядит еще хуже. Объем саудовской нефти, отправленной в Китай в прошлом месяце, составил около 1,27 миллиона баррелей в день и был наименьшим с середины 2020 года, когда спрос на нефть резко упал из-за пандемии.

Потоки в Индию оказались немного лучше, упав до самого низкого уровня с середины 2021 года. Еще большее беспокойство вызывает то, что поставки на рынок, который находится всего в нескольких днях пути от экспортных терминалов Саудовской Аравии в Персидском заливе, имеют устойчивую тенденцию к снижению с начала 2022 года.

И в этом наблюдении кроется ключ к одной из причин падения - конкуренция со стороны России, которая является членом ОПЕК+.

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Напомним:

Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд.

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.

Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.

Экономическая правда.