Видобуток нафти в РФ залишатиметься стабільним протягом наступних 5 років, попри санкції

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проекті.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

Очікується, що щоденний видобуток нафти в країні зросте в середньому з 10,77 мільйона барелів у 2025 році до 10,83 мільйона барелів у 2030 році, згідно з даними МЕА.

Це все ще нижче 11,09 мільйона барелів на день, які видобувалися у 2022 році, коли на галузь були накладені міжнародні санкції у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Відтоді країна пристосувалася до обмежень, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів для продажу своєї нафти азійським клієнтам.

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"Росія визнає, що значний майбутній розвиток потребуватиме більше капіталу і дорогих технологій, які стало важче забезпечити через санкції", - йдеться в звіті. "Але ми очікуємо, що пропозиція залишиться в цілому стабільною до 2030 року, оскільки провідний російський виробник "Роснефть" продовжує розвивати свій гігантський проект "Східна нафта", який допомагає компенсувати зниження видобутку на її старіючих нафтових родовищах".

"Роснефть" продовжила реалізацію проекту "Східна нафта" навіть після того, як міжнародні трейдери Vitol Group і Trafigura Group Pte Ltd. продали свої частки, щоб не потрапити під західні санкції. Російська компанія планує розпочати видобуток цього року.

Нагадаємо:

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Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.

Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.

Економічна правда.