Танкер РФ проплив 12 тисяч кілометрів, щоб здійснити таємну перевалку нафти в обхід санкцій

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Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер "Примор'я" потрапив під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в жовтні, після чого він більше не завантажував нафту близько півроку. Але наприкінці квітня танкер зайшов до російського чорноморського порту Новоросійськ і забрав вантаж нафти марки Urals, після чого вирушив у 7500-мильний рейс (12070 кілометрів) до місця, розташованого приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.

Цього року Росія відвантажила близько 3,4 мільйона барелів нафти на день на суму близько 37 мільярдів доларів у пункті експорту, і робота в обхід західних санкцій була частиною цього процесу. Надходження від продажу нафти до державного бюджету зросли майже на 50% у травні порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до санкцій. Тим не менш, викривлена логістика, в якій бере участь танкер "Примор'я", свідчить про те, що існують перешкоди для торгівлі.

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Невдовзі після прибуття на схід від Сінгапуру 900-футовий танкер зник з автоматичної ідентифікаційної системи за допомогою якої комерційні судна з міркувань безпеки передають своє місцезнаходження та пункти призначення.

Однак після його зникнення супутникові знімки показують, що 3 червня судно перевантажило свій вантаж на інше судно, Ocean Hermana. Таємна передача вантажу теоретично допоможе тому, хто купує нафту, дистанціюватися від роботи з санкційним судном і будь-якого ризику подальших дій з боку Казначейства. Ідентифікація судна-одержувача ускладнює приховування походження вантажу.

Танкер "Примор'я", на борту якого було близько 1 мільйона барелів нафти, належить російській державній нафтовій танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

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Ці два судна були ідентифіковані агентством Bloomberg на основі їхніх розмірів, конфігурації палуби та забарвлення. Ідентифікацію обох підтвердила компанія TankerTrackers.com Inc., яка спеціалізується на інтерпретації супутникових знімків для виявлення танкерів, що порушують санкції.

Нагадаємо:

Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.

Економічна правда.