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Нацбанк предлагает существенно усилить внутренние проверки для платежных учреждений

Пятница, 5 июля 2024, 15:55 - Алексей Артемчук
 
getty images

НБУ предлагает ужесточить требования к корпоративному управлению, системе внутреннего контроля и управлению рисками для платежных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сообщении предлагается обязать небанковских поставщиков платежных услуг создавать в своей структуре отдельные подразделения внутреннего аудита, по управлению рисками и контролю за соблюдением норм (комплаенс).

Также существует возможность возложить выполнение соответствующих функций на внутреннего аудитора, главного риск-менеджера, главного комплаенс-менеджера.

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Также предлагается внедрить право вето риск-менеджера, комплаенс-менеджера на решение исполнительного органа по вопросам бизнес-модели, системы внутреннего контроля, системы управления рисками, тарифной политики, риск-аппетита и лимитов риска.

Сообщается, что предложение вводит перечень и требования к ключевым внутренним документам по вопросам системы управления.

В частности это касается положений о системе внутреннего контроля, о контроле за соблюдением норм (комплаенс), о внутреннем аудите, а также кодекса поведения и предотвращения конфликтов интересов, стратегии управления рисками, декларации склонности к рискам, политик управления рисками.

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Напомним:

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НБУ банки
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