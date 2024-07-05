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Міжнародні резерви України у червні скоротилися на 2,9% і сягнули $37,9 мільярдів 

П'ятниця, 5 липня 2024, 13:36 - Віктор Волокіта
 
GETTY IMAGES

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд. 

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. 

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку й згладжування курсових коливань та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які були частково компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів", - пояснили в НБУ. 

Так, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 2,99 млрд дол. США, зменшившись порівняно з травнем на 2,7%.   

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 444,5 млн дол. США, з яких:

  • 315,7 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • 73,6 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • 55,2 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, як йдеться в повідомленні НБУ, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 247,6 млн дол. США.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2,43 млрд дол. США. З цієї суми:

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  • 2 021,4 млн дол. США від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;
  • 407,3 млн дол. США – від розміщення  валютних ОВДП;
  • 3 млн дол. США – від Світового банку.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України в травні скоротилися на 7,9%, або на $3,4 млрд - до $39 млрд.

Економічна правда

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