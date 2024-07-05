В Україні затвердили Національну стратегію фінансової грамотності до 2030 року: що передбачає

В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, щоб набути більше спроможностей залучати зовнішнє фінансування.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Необхідність ухвалення фінансових рішень в умовах невизначеності та швидких змін, сучасні складні фінансові продукти, стрімкий прогрес цифровізації фінансового ринку, зростання випадків шахрайства обумовлюють необхідність об'єднання зусиль багатьох сторін та розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні.

Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов", - наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

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"Якщо в попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь – українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, то під час реалізації нової Стратегії фінансової грамотності додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами та людьми старшого віку", - йдеться в повідомленні.

У НБУ розповіли, що реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями.

Якісна базова фінансова освіта

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У межах стратегії заплановані заходи з підвищення фінансової грамотності дошкільнят, школярів та студентів.

Відповідальне фінансове життя

Це сприятиме підвищенню фінансової грамотності дорослого населення. В Україні створюватимуться навчальні ресурси для розвитку фінансових компетентностей на різних етапах життя, для ефективного управління особистими фінансами в кризових умовах, для підвищення обізнаності про економіку, фінансові продукти, права та обов'язки споживачів фінансових послуг.

Фінансово обізнані підприємці

В Україні вперше запроваджується комплексний підхід до підвищення фінансової обізнаності підприємців.

Просунута цифрова фінансова грамотність

У межах Стратегії заплановано розроблення навчальних матеріалів та проведення заходів, щоб підвищити обізнаність про цифрові фінансові послуги, платіжну безпеку та захист від кібершахрайства.

Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності

Зокрема, йдеться про розвиток екосистеми фінансової грамотності в Україні, налагодження співпраці як всередині країни, так із представниками міжнародних організацій та інших країн.

Як йдеться в повідомленні, ініціатором розроблення цього документа є Національний банк України. Водночас до міжвідомчої робочої групи приєднались представники Мінекономіки, МОН, Мінцифри, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

Економічна правда